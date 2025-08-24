Transakčnú daň čakajú na jeseň zmeny. Nemá sa týkať živnostníkov a malých firiem.
- Už o niekoľko týždňov by mala Národná rada SR definitívne schváliť úpravy vo fungovaní transakčnej dane.
- Najzásadnejšou pripravovanou zmenou je, že by ju nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100-tisíc eur.
- Túto úpravu navrhli poslanci koaličnej SNS a parlament ju odobril v prvom čítaní ešte pred letom. Ak sa definitívne schváli, platiť by mohla od polovice októbra tohto roka, avizovala partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
Citát: „Táto úprava by veľmi pomohla živnostníkom a malým podnikateľom. V kontexte neustále sa zvyšujúcich nákladov by bola pre nich určite prínosom. Zároveň by im tento krok pomohol znížiť administratívu v súvislosti s transakčnou daňou a jej účtovaním,“ zhodnotila odborníčka.
Širší kontext: V návrhu je aj mechanizmus preverovania splnenia podmienky výšky príjmu prostredníctvom predloženia dokladov vrátane kópie daňového priznania k dani z príjmov. Novela zároveň upravuje aj postup v prípade nepodania dokladov a následky v podobe automatického zaradenia do postavenia daňovníka.
V súvislosti so zmenami pri transakčnej dani by mala počas leta zasadať pracovná skupina, ktorá by mala riešiť rôzne technické náležitosti alebo „anomálie“. Napríklad ak podnikateľ zaplatí z účtu daň z nehnuteľností, ktorá sa uhrádza mestám a obciam, v súčasnosti sa mu z tejto transakcie stiahne aj transakčná daň. Podobne aj vtedy, keď firma vracia zamestnancovi daňový preplatok.
