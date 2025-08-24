Tragédia v Petržalke: Cyklista neprežil zrážku s električkou

Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke.
Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície, Katarína Bartošová.
„Podľa doterajších informácií tu došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. Osemdesiatpäťročný cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila.
Bratislavskí dopravní policajti v súčasnosti vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody.
