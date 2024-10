Radnica reaguje na zrušenie spomienkového podujatia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Mesto Trenčín zorganizuje v piatok (11. 10.) spomienku na Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, ktorých pred dvomi rokmi zavraždili v bratislavskom podniku Tepláreň.

Radnica tak reaguje na zrušenie spomienkového podujatia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Informoval o tom primátor Trenčína Richard Rybníček.

Citát: „Bude to spomienka, kde každý zo študentov, ktorý bude chcieť, môže prísť zapáliť sviečku, priniesť nejaký obrázok. Celá akcia sa bude volať Deň pestrosti. Bude tam kniha, do ktorej môžu napísať odkaz do neba obom zavraždeným chlapcom. S najväčšou pravdepodobnosťou bude podujatie na Námestí študentov neďaleko budovy gymnázia,“ priblížil trenčiansky primátor.

Širší kontext: Podujatie na gymnáziu zrušili po tom, ako europoslanec Milan Mazurek (Republika) obvinil učiteľku, že v škole presadzuje LGBTI+ tematiku. Učiteľka mala osloviť žiakov, aby prišli do školy v pestrofarebnom oblečení na znak solidarity s obeťami útoku. Mali takisto vytvoriť plagáty, ktoré budú súčasťou výstavy na chodbe školy.

Z podpory šírenia ideológie Mazurek obvinil aj ministerstvo školstva. Rezort odmietol, že by umožňoval šírenie akejkoľvek ideológie v prostredí škôl. Minister Tomáš Drucker už medzičasom reagoval na aktuálne informácie. Je podľa neho neprijateľné, aby akákoľvek škola na Slovensku bola terčom zastrašovania. „Jediným dôvodom týchto útokov politikov je presadzovanie vlastnej nebezpečnej ideológie,“ tvrdí rezort.



Rybníček pripomenul, že spomienka na zavraždených sa konala aj minulý rok, bola internou záležitosťou gymnázia, nikto o tom ani nevedel a bolo to v poriadku. Podľa vlastných slov ho trápi, že vedenie školy a mnohí iní v tom študentov nechali samých a nikto sa ich nezastal.