TASR
dnes 11. novembra 2025 o 7:21
Čas čítania 1:22

OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci

OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
Zdroj: TASR/JONHAP

Na pomoc utečencom zháňajú súkromných darcov.

Organizácia Spojených národov v utorok upozornila, že milióny utečencov a vysídlených ľudí čaká vyčerpávajúca zima, pričom tento rok je pred príchodom najchladnejších mesiacov na severnej pologuli k dispozícii oveľa menej humanitárnej pomoci. Informuje o tom agentúra AFP.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zaznamenal zníženie financovania od vlád jednotlivých krajín a v súčasnosti sa pokúša vyzbierať najmenej 35 miliónov dolárov z verejných darov na pomoc sýrskym, afganským a ukrajinským utečencom prekonať nadchádzajúce zimné obdobie.

„Rodiny budú musieť znášať mrazivé teploty bez záležitostí, ktoré mnohí z nás berú ako samozrejmosť: poriadnej strechy, izolácie, kúrenia, prikrývok, teplého oblečenia či liekov,“ upozornila vo vyhlásení šéfka UNHCR pre vonkajšie vzťahy Dominique Hydeová.

Bez pomoci USA hľadajú súkromných darcov

Spojené štáty, doposiaľ tradične najväčší darca na svete, obmedzili pod vedením administratívy úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa zahraničnú pomoc.

Washington predtým tvoril viac než 40 percent rozpočtu UNHCR. Ďalšie významné darcovské krajiny si však tiež „uťahujú opasky“, čo spôsobuje, že financie tejto agentúry OSN pre utečencov nevyzerajú optimisticky, píše AFP.

UNHCR preto pripomína, že aktuálne je kriticky dôležité, aby na scénu nastúpili súkromní darcovia a pomohli zachraňovať životy.

Na Ukrajine bude -20 °C

„UNHCR plánuje vyzbierať najmenej 35 miliónov dolárov na pomoc s opravou domov, ktoré boli zbombardované, na izoláciu domov, na zabezpečenie tepla a prikrývok pre deti a starších ľudí a na peniaze na nákup liekov a teplého jedla,“ uviedla agentúra OSN vo vyhlásení.

Zároveň upozornila, že postihnutí budú aj utečenci, ktorí sa vracajú domov. Viac než milión sýrskych utečencov sa do vlasti vrátilo od decembra 2024, keď v krajine zvrhli režim dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Po 14 rokoch trvajúcej občianskej vojne v Sýrii však množstvo z nich našlo svoje domovy zničené.

Viac než 2,2 milióna Afgancov sa tiež tento rok vrátilo z Pakistanu a Iránu, pripomína UNHCR.

Na Ukrajine, ktorá sa už od februára 2022 bráni pred ruskou vojenskou inváziou, môžu v zime teploty klesnúť až k mínus 20 stupňom Celzia.

UNHCR varoval, že napriek maximálnemu úsiliu bude množstvo utečencov vo svete ponechané napospas len s nepatrnou ochranou pred mrazivými teplotami, dodáva AFP.

Sneženie
Zdroj: TASR - Martin Medňanský
