KOMENTÁR: Pellegrini sa hanbí pred fanúšikmi na Facebooku, Danko sa pokúša spojiť s domovskou planétou

Andrej Danko aj Robert Fico chcú ísť do Moskvy. Uvedomujú si, že všetci sme pre Putina nepriatelia?

Rusko Západu opäť hrozí globálnym konfliktom. Vyhrážky eskaláciou vojny sa v Putinovej hlave rozsvietia ako vianočný stromček vždy, keď Ukrajina dostane nové zbrane, či vtedy, keď jej západné krajiny vyjadria väčšiu podporu.

Máme však brať vážne slová starého muža, ktorý chrlí vyhrážky o jadrovom konflikte minimálne raz mesačne?

Rovnako ako väčšina diktátorov, tak aj Vladimir Putin musel vo svojich obyvateľoch najprv vzbudiť strach z vonkajšieho nepriateľa, aby im potom dokázal, že práve on môže dobrých Rusov ochrániť. A kto je lepší nepriateľ ako Západ, s ktorým bol Sovietsky zväz vo vojne, ktorá trvala desaťročia? Ruský cár prezident sa ani nemusel namáhať.

Aj Slovensko je súčasťou Západu a vie to aj vláda na čele s Robertom Ficom. Premiér si uvedomuje, že bez Európskej únie či NATO, by náš štát vyzeral ako tá jedna scéna z hororu Hostel. Slováci by možno chodili na luxusnú dovolenku do Moldavska. To už našťastie nezistíme, keďže sme súčasťou zoskupenia moderných krajín.

Politika štyroch svetových strán je však neúprosná. Netrúfam si odhadnúť, či sa Fico snaží zapáčiť svojim voličom alebo Vladimirovi Putinovi. Nechutné farizejstvo, čo predvádza na čele so svojím najväčším obdivovateľom Andrejom Dankom a europoslancom, ktorého meno je nepodstatné, je obrovskou hanbou pred celým svetom. Napriek tomu, že práve za jeho vlád Slovensko dostalo miliardy eur zo „skazeného“ Západu, jeho politika zatiaľ smeruje iba na východ a ešte ďalej na východ.

„Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé“

Šéf koaličnej strany SNS Andrej Danko miluje Rusko a miluje aj Vladimira Putina. Mohli sme to vidieť v roku 2019, kedy sa pri ich spoločnom stretnutí v Moskve poklonil tak hlboko, že aj nevoľníci z Uhorského štátu by sa za taký úklon nemuseli hanbiť.

Zdroj: YouTube

Andrej Danko chce ísť do Moskvy a pokojne pôjde aj za vlastné. Skvelá správa! Ale plánuje sa aj vrátiť. Nie až tak skvelá správa! Bude to akurát tak ďalšia hanba pred našimi partnermi. Neviem sa rozhodnúť, či je smiešne alebo tragické, že si Andrej Danko myslí, že práve on je ten, ktorý Slovensku vybaví lacnejší plyn.

Danko nie je Západ, necíti sa na to, že by patril na Západ a v tomto má pravdu. Predseda SNS nie je západným typom politika. Viem si predstaviť, že v Rusku by sa možno dokázal vyšplhať na pozíciu zástupcu zástupcu šéfa okresného krídla strany Jednotné Rusko niekde v Jekaterinburgu. Mohol by to ísť skúsiť a nebude musieť žiť v štáte, ktorý je ako člen NATO jeho nepriateľom.

Jeho možná januárová návšteva Moskvy však bude mať určite svoje svetlé chvíľky. Dúfam, že tentokrát nám pán Danko ukáže, že v Moskve sa dajú okrem práčok, ktoré nám ukázal jeden nepodstatný europoslanec zo Smeru, kúpiť aj chladničky. A možno majú aj televízory! Čo tam potom, že každý piaty človek žije z pár desiatok eur mesačne, v moskovskom obchode majú práčky!

Prezident sa vysmieva úplne všetkým

Tento týždeň uplynulo už 1000 dní vojny, ktorú Rusko bez skutočného dôvodu rozpútalo na Ukrajine. 1000 dní utrpenia v susednom štáte nenechali chladnými ani slovenského prezidenta a „mierotvorcu“ Petra Pellegriniho.

Jeho odsúdenie ruskej agresie a veľmi príčetné vyjadrenie o odvahe Ukrajincov sa však rozhodol publikovať po anglicky na sociálnej sieti X, o ktorej drvivá väčšina jeho obdivovateľov asi ani nepočula. Jeho voličská základňa na Facebooku sa však nedočkala ani jedného slova o bezdôvodnej ruskej agresii.

We condemn Russia’s unprovoked aggression against #Ukraine as we mark 1000 days of the war today. 1000 long days of killing, devastation, suffering and broken dreams. But also 1000 bold days of bravery, patriotism, sacrifice and fighting for principles that we jointly believe in… — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 19, 2024

Pellegrini, ktorý voľby vyhral strašením Slovákov a ohováraním svojho protikandidáta, má zrazu rovnaké názory ako „vojnový štváč“ Korčok. Ale na Facebook to radšej nenapíše.

Táto situácia ale nenechala chladným Andreja Danka. Video, v ktorom možno telefonuje a možno sa snaží spojiť so svojou domovskou planétou, je plné rozčúlenia a nepochopenia.

Ako môže slovenský prezident odsúdiť vraždenie v susednom štáte a vyzdvihnúť odvahu „zlých“ Ukrajincov, ktorí si dovolili brániť sa pred jeho idolom Vladimirom Putinom?