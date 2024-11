Vilu vo Francúzsku kúpila Kažimírova partnerka za peniaze od Brhela, naznačujú dokumenty

Partnerka guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vlastní vilu na francúzskom Azúrovom pobreží.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci s redaktorkou Denníka N. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Jej rodinná firma ju kúpila za 1,5 milióna eur, ktoré si požičala od cyperskej spoločnosti Kažimírovho kamaráta Romana Fečíka. Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci s Denníkom N teraz zistilo, že do nej peniaze naliala firma oligarchu Jozefa Brhela. Transakcie naznačujú, že peniaze sa oligarchovi nevrátili. Navyše sa diali v čase, keď vrcholila rozsiahla korupčná kauza Mýtnik. Ďalšie transakcie, ktoré sme v cyperskej firme Kažimírovho kamaráta odhalili sa diali v čase, keď sa o investícii na Slovensku rozhodoval Jaguar Land Rover a Kažimír bol zastupujúcim ministrom hospodárstva.

Exminister financií za Smer a dnes šéf národnej banky Peter Kažimír v októbri natočil video, v ktorom označil informácie Denníka N o vile jeho partnerky a 1,5 miliónovej pôžičke od cyperskej firmy Tyree Trading za „propagandistickú žumpu“. Detaily o nehnuteľnosti však nezmienil. Nepovedal ani odkiaľ boli peniaze na vilu: „Nemám vôbec žiadny dôvod komentovať majetkové pomery rodiny matky mojich detí,“ vyhlásil.

Na jeho obranu zverejnil video aj predseda Hlasu, Matúš Šutaj Eštok, ktorý hovoril o „mediálnom pohone“ a noviny obvinil z toho, že ich cieľom je Kažimíra „povláčiť húštinami výmyslov, konšpirácií a otvorených lží“.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka s Denníkom N prostredníctvom organizácie OCCRP získalo dokumenty firiem z cyperského obchodného registra, ale aj z registrov ďalších daňových rajov, ktoré naznačujú, že peniaze na vilu Kažimírovej partnerky v meste Vence vo Francúzsku pochádzali od Jozefa Brhela staršieho, oligarchu blízkeho Smeru.

Vila vo Francúzsku, ktorá patrí rodinnej firme partnerky Petra Kažimíra. Zdroj: Denník N/Tomáš Benedikovič

Bol to on, kto na úplnom začiatku v júli 2013 poskytol cyperskej spoločnosti Tyree Trading, Kažimírovho kamaráta Romana Fečíka, pôžičku dva milióny eur. Z dokumentov vyplýva, že Brhelove firmy s najväčšou pravdepodobnosťou požičané peniaze nedostali naspäť. Cyperská schránka Tyree Trading Limited sa v súvislosti s Kažimírom vynárala už v minulosti. Jej majiteľ však nebol verejne známy.

Komplikované prevody sa diali v čase, keď finančná správa robila miliónové obchody v utajovanom režime, ktoré sú dnes predmetom obžaloby vo veľkej korupčnej kauze Mýtnik, kde súdia aj oligarchu Brhela. Podľa obžaloby bol spolu s ďalšími osobami zapletený do predražených zákaziek na softvér, cez ktoré vraj obrali štát o 45 miliónov eur.

Finančná správa v roku 2013 rozhodovala o dodávateľovi nových IT systémov. Brhel mal záujem na tom, aby zákazku získala firma Allexis, podnikateľa Michala Suchobu, ktorý dnes vystupuje ako spolupracujúci obvinený.



Nebolo by to možné bez súhlasu Petra Kažimíra. Ako minister financií mal hlavné slovo pri schvaľovaní nákupu. Z výpovedí Suchobu aj ďalšieho spolupracujúceho obvineného, vtedajšieho šéfa finančnej správy, Františka Imreczeho, vyplýva, že Kažimír mal so Suchobom problém.



Názor vraj zmenil až po zásahu oligarchu Brhela a to v čase, kedy podľa našich zistení Brhelova cyperská firma Beside Investments Limited požičala dva milióny eur spoločnosti Tyree Trading, za ktorou stojí Kažimírov kamarát Roman Fečík. Tá následne milión a pol požičala francúzskej firme Merey de Taude rodiny Kažimírovej partnerky na nákup vily na Azúrovom pobreží. Transakcie opísané v účtovných závierkach naznačujú, že peniaze sa Brhelovým firmám nikdy nevrátili. Zmizli v spleti prevodov a zápočtov medzi ďalšími firmami v USA a na Britských panenských ostrovoch.

Schéma pôžičiek a postúpení pohľadávok. Zdroj: ICJK

Podobné transakcie si cyperská firma Kažimírovho kamaráta zopakovala aj o niečo neskôr. V roku 2015 jej milión eur požičala firma z Britských panenských ostrovov Raachje Trading & Investment CO. LTD. Dokumenty z Panama papers naznačujú, že ju vlastnila maltská spoločnosť Stratos Holding s prepojením na podnikateľa a bývalého politika SDKÚ Ondreja Ščurka.

Peter Kažimír bol v máji 2015 nielen ministrom financií ale aj zastupujúcim ministrom hospodárstva. Post prevzal v kľúčovom čase - automobilka Jaguar Land Rover rozhodovala o tom, kde umiestni svoju fabriku. A Slovensko ponúklo investorovi Nitru.

Ondrej Ščurka, cez firmu Nitra Invest vlastnil 80 hektárov pozemkov na miestach, kde dnes fabrika Jaguáru stojí. Časť z nich predal štátu. Ščurka Denníku N v tom čase povedal, že „taká ponuka sa neodmieta.“ Koľko za ne od štátu dostal nie je jasné, keďže zmluvy nezverejnili.

V rovnakom čase ako padali rozhodnutia spojené s fabrikou Jaguar Land Rover pri Nitre, sa v cyperskej firme Kažimírovho kamaráta Tyree Trading odohrávali komplikované transakcie a zápočty medzi schránkami z daňových rajov, ktoré naznačujú, že ani miliónovú pôžičku od Raachje, spájanej s podnikateľom Ščurkom, firma Kažimírovho kamaráta nevrátila.

Peter Kažimír v súdnej sieni počas hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 11. októbra 2024. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ščurka v telefonickom rozhovore odmietol naše zistenia komentovať, transakcie však nepoprel. Kažimírov kamarát Roman Fečík ani partnerka guvernéra NBS Katarína Korecká na naše otázky neodpovedali a nevyjadril sa ani Jozef Brhel starší. Jozef Brhel mladší hovorí, že so spomínanými firmami nikdy neprišiel do styku. (Prečítajte si celé stanovisko Jozefa Brhela ml.)

Peter Kažimír cez hovorcu NBS poslal len krátke stanovisko: „Opakujem, že nevlastním žiadnu nehnuteľnosť v zahraničí. Nebol som a nie som vlastníkom alebo spoluvlastníkom firiem, na ktoré sa pýtate. Nebol som a nie som konečným užívateľom výhod týchto spoločností a nemám ani žiadnu vedomosť o transakciách medzi nimi.“