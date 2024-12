Predseda SNS pred reportérkou TV Markíza utiekol.

Reportérka spravodajstva TV Markíza Martina Töröková chcela, aby predseda SNS Andrej Danko dokázal, že v parlamente nepožíva alkohol.

Napriek tomu, že to Danko popieral, do alkohol testeru si odmietol fúknuť a novinárke odkázal, že pije ona.

Danko tvrdil, že nemá problém si kedykoľvek otestovať, či pil, Törökovej však odkázal, aby si opičku robila z niekoho iného.

Citát:„Alkohol možno požívate vy, keď sa na vás pozriem, ale nie ja, dobre?“ povedal jej Danko.

Širší kontext: To, že Andrej Danko viac pije, naznačil aj predseda Národnej koalície Rudolf Huliak. „Andrej Danko by mal menej prestať flirtovať s alkoholom a možno mu tá jedna bunka, čo mu tam ostala, alebo respektíve to, čo mu uši drží pokope, niečo napovedať, že rok som sa mu snažil vysvetliť, kde je môj problém,“ naznačil Huliak v relácii u Braňa Závodského.