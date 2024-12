Dokument o stratégii by mali schváliť v budúcom roku.

Asistent generálneho tajomníka NATO pre inovácie, hybridnú a kybernetickú oblasť James Appathuraj tvrdí, že Severoatlantická aliancia (NATO) by sa mala pripraviť na ruský útok, informuje Sky News.

Podľa jeho slov si musia spojenci vyhradiť línie a pripraviť sa na vojnu. Ruský útok by si podľa jeho slov mohol vyžiadať väčšie množstvo životov.

Citát: „Teraz vidíme, čo by bolo pred piatimi rokmi úplne neprijateľné, ale už sme si na to akosi zvykli… A to je veľmi nebezpečné,“ povedal Appathuraj.

Širší kontext: Slovenský premiér Robert Fico nedávno poslal otvorený list predstaviteľom EÚ. Píše v ňom, že tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je nesprávne, iracionálne a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam.



Myslí si, že je v záujme občanov Európskej únie, aby bola podpora Ukrajiny racionálna a nekonala sa formou sebadeštruktívnych a Úniu poškodzujúcich gest.

