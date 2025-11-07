Deti mali 11 až 14 rokov.
V pondelok 3. novembra 2025 našli policajti v čakárni ružomberskej vlakovej stanice štyri deti, o ktoré sa nestaral žiaden dospelý človek. Deti pri sebe nemali doklady a nevedeli o sebe poskytnúť presné údaje. Po ich prevezení na policajnú stanicu polícia kontaktovala pracovníčku úradu práce, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, informuje Mestská polícia-Ružomberok.
Deti sa policajtom priznali, že z domu cielene utiekli a nechcú sa vrátiť, informuje portál Noviny.sk. Radšej by vraj išli do detského domova.
Deti boli hladné a smädné, preto sa o ne príslušníci polície postarali. Išlo o bratov vo veku 12 a 14 rokov z okresu Veľký Krtíš a dvoch súrodencov z okresu Lučenec – 12-ročné dievča a 11-ročného chlapca.
Chlapci z Veľkého Krtíša mali odísť z domu už v sobotu. Cestovali cez Lučenec, Zvolen, Banskú Bystricu a Vrútky až do Ružomberka. Jeden z chlapcov bol emočne vyčerpaný, a tak mu privolali Záchrannú zdravotnú službu. Prípad následne prevzala kurátorka, ktorá zariadila presun detí do špecializovaného zariadenia.