Európska komisia zvažuje voči Slovensku infringement pre novelizáciu Ústavy SR. Na tlačovej konferencii v Poprade to vyhlásil premiér SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že túto informáciu dostal v piatok ráno. Ide podľa neho o článok ústavy, ktorý hovorí, že v hodnotových a etických otázkach má mať domáce právo prednosť pred právom Európskej únie.
„Tešíme sa na tento konflikt. Neviem si predstaviť, že by nám mala nejaká medzinárodná organizácia rozkazovať, koľko má byť pohlaví a kto sa môže ženiť, kto sa nemôže ženiť. Toto je čisto vnútroštátna záležitosť, je to veľmi silná téma národnej identity,“ povedal Fico.
Premiér vyjadril presvedčenie, že základné zmluvy, ktoré upravujú fungovanie Únie v otázkach národnej identity, umožňujú členským štátom, aby uprednostňovali domáce právo pred právom Európskej únie. „Chápem, že sme to dali úplne natvrdo do ústavy, čo vyvoláva zdesenie v niektorých členských štátoch. Myslíme si, že treba mať jasne v ústave napísané, kde bude platiť naše právo a kde bude platiť právo EÚ,“ skonštatoval Fico.
Ak si podľa neho nebudeme chrániť vlastnú národnú identitu a vlastné tradície, „zožerie nás“ medzinárodné spoločenstvo a budeme absolútne bezvýznamní. „Budeme mať možnosť slovenskej aj medzinárodnej verejnosti vysvetľovať, o čo nám išlo, keď sme takéto dôležité ustanovenie dali do Ústavy SR,“ uviedol premiér.
Od 1. novembra vstúpila do účinnosti novela Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvuje, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon rieši aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Novelizáciu schválil parlament 26. septembra.
Hovorca EK infringement poprel
Hovorca Európskej komisie (EK) Markus Lammert si nie je vedomý konania vo veci porušenia povinností voči Slovensku v súvislosti s novelizáciou Ústavy SR. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii v Bruseli.
„Ako viete, konanie vo veci porušenia povinností by sme neoznamovali mimo cyklu infringementu, takže nemám teraz k tomu čo povedať,“ povedal hovorca EK. Informoval, že EK tlmočila svoje stanovisko k nedávnej novelizácii slovenskej ústavy orgánom v SR a v súčasnosti o tom s nimi intenzívne diskutuje.