Prednášku zrušili.
Ráno sa na chodníku pred vstupom do popradského gymnázia objavili hanlivé nápisy venované premiérovi Robertovi Ficovi, informujú Aktuality. Stalo sa tak v deň, kedy mal predseda vlády prednášať študentom o geopolitike.
Na jeho prednášku reagoval ešte včera Jaroslav Naď zo strany Demokrati. Upozornil na fakt, že nie všetci rodičia podporujú kroky vedenia školy, a preto chcú svoje deti ospravedlniť z vyučovania.
Na chodník pred školu mal doposiaľ neznámy sprejer napísať viacero nápisov, ako napríklad: „Fico je zradca“ a „Ako chutí Putinov k**ot“. Na jeden z nápisov škola položila koberec a druhý neskôr vyčistila. Okrem nápisov sú na chodníku viditeľné dva portréty, ktoré môžu pripomínať Róberta Fica. Prednášku kvôli incidentu zrušili.