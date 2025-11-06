Zlodeji totiž ponúkali predaj jedného z klenotov aj prostredníctvom dark webu.
Izraelská bezpečnostná spoločnosť CGI Group obvinila francúzske úrady z pomalých reakcií, ktoré údajne znemožnili vrátenie časti šperkov ukradnutých z parížskeho múzea Louvre. Firma sa dvakrát dostala do kontaktu s osobami ponúkajúcimi predaj niektorých z chýbajúcich klenotov cez dark web.
Prvá ponuka prišla 23. októbra, len štyri dni po krádeži. Predajcovia žiadali ekvivalent 8 miliónov eur v kryptomene Monero a navrhovali odovzdanie šperku na neutrálnom mieste v Rakúsku alebo na Slovensku. CGI Group tvrdí, že francúzska strana reagovala príliš pomaly, a tým stratila príležitosť získať cennosti späť.
Generálny riaditeľ spoločnosti Zviku Nave pre Bild uviedol, že „byrokracia a konflikty ega“ zabránili pokroku. Druhý kontakt prišiel 1. novembra, no obchod sa už neuskutočnil.
Louvre poprel, že by mal s izraelskou firmou priamy kontakt
CGI Group má skúsenosti s odhaľovaním veľkých krádeží umenia, v minulosti sa podieľala na objasnení lúpeže v Drážďanoch v roku 2019. Louvre poprel, že by mal s izraelskou firmou priamy kontakt, hoci tá tvrdí, že konala cez taliansku dcérsku spoločnosť v mene poisťovne.
K vlámaniu do Louvru došlo 19. októbra, keď štyria zlodeji prezlečení za robotníkov ukradli deväť historických šperkov v hodnote vyše 80 miliónov eur. Polícia už zadržala niekoľko podozrivých, no väčšina lupu sa stále nenašla.