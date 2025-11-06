Kategórie
TASR
včera 6. novembra 2025 o 19:11
Čas čítania 0:48

Klenoty z Louvru chceli vraj predať aj na Slovensku. Bezpečnostná firma odhalila zákulisie krádeže

Klenoty z Louvru chceli vraj predať aj na Slovensku. Bezpečnostná firma odhalila zákulisie krádeže
Zdroj: TASR/AP

Zlodeji totiž ponúkali predaj jedného z klenotov aj prostredníctvom dark webu.

Izraelská bezpečnostná spoločnosť CGI Group obvinila francúzske úrady z pomalých reakcií, ktoré údajne znemožnili vrátenie časti šperkov ukradnutých z parížskeho múzea Louvre. Firma sa dvakrát dostala do kontaktu s osobami ponúkajúcimi predaj niektorých z chýbajúcich klenotov cez dark web.

Prvá ponuka prišla 23. októbra, len štyri dni po krádeži. Predajcovia žiadali ekvivalent 8 miliónov eur v kryptomene Monero a navrhovali odovzdanie šperku na neutrálnom mieste v Rakúsku alebo na Slovensku. CGI Group tvrdí, že francúzska strana reagovala príliš pomaly, a tým stratila príležitosť získať cennosti späť.

Generálny riaditeľ spoločnosti Zviku Nave pre Bild uviedol, že „byrokracia a konflikty ega“ zabránili pokroku. Druhý kontakt prišiel 1. novembra, no obchod sa už neuskutočnil.

Louvre poprel, že by mal s izraelskou firmou priamy kontakt

CGI Group má skúsenosti s odhaľovaním veľkých krádeží umenia, v minulosti sa podieľala na objasnení lúpeže v Drážďanoch v roku 2019. Louvre poprel, že by mal s izraelskou firmou priamy kontakt, hoci tá tvrdí, že konala cez taliansku dcérsku spoločnosť v mene poisťovne.

K vlámaniu do Louvru došlo 19. októbra, keď štyria zlodeji prezlečení za robotníkov ukradli deväť historických šperkov v hodnote vyše 80 miliónov eur. Polícia už zadržala niekoľko podozrivých, no väčšina lupu sa stále nenašla.

19. októbra 2025 o 13:43 Čas čítania 1:04 AKTUÁLNE: Parížske múzeum Louvre vykradli za bieleho dňa. Šperky majú nevyčísliteľnú hodnotu AKTUÁLNE: Parížske múzeum Louvre vykradli za bieleho dňa. Šperky majú nevyčísliteľnú hodnotu
30. októbra 2025 o 9:59 Čas čítania 0:35 Polícia vo Francúzsku zadržala hlavných podozrivých z krádeže šperkov v Louvri. Cennosti sú stále nezvestné Polícia vo Francúzsku zadržala hlavných podozrivých z krádeže šperkov v Louvri. Cennosti sú stále nezvestné
26. októbra 2025 o 14:12 Čas čítania 0:34 Lúpež v Louvri: Polícia chytila dvoch mužov podozrivých z krádeže vzácnych šperkov Lúpež v Louvri: Polícia chytila dvoch mužov podozrivých z krádeže vzácnych šperkov
Louvre.
Louvre. Zdroj: Flickr
