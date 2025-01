Napriek rastu platov pretrvávajú na Slovensku výrazné regionálne rozdiely a platová nerovnosť medzi zamestnancami vo veľkých a malých firmách.

Platy na Slovensku v minulom roku rástli, no stále 10 % pracujúcich ľudí zarábalo do 970 eur mesačne v hrubom. Štvrtina pracujúcich dostávala vlani plat menej ako 1200 eur. Naopak, 25 % pracujúcich s najvyššími príjmami zarobilo vyše 2050 eur, platy najlepšie zarábajúcich 10 % ľudí boli nad sumou 2900 eur. Vyplýva to z analýzy dát portálu Platy.sk, o ktorej informovala spoločnosť Alma Career Slovakia. Analýza ukázala, že veľké regionálne rozdiely v platoch pretrvávali na Slovensku aj vlani.

Platový medián dosiahol 1500 eur, podľa dát portálu teda polovica ľudí zarábala viac a polovica menej. Podľa analýzy mali najvyššie základné mzdy ľudia pracujúci v Bratislavskom kraji, kde bol medián na úrovni 1870 eur. Najnižšie platy boli v Prešovskom kraji s mediánom na úrovni 1275 eur. V prípade celkového platu, vrátane odmien či 13. platu, sa medián v Bratislavskom kraji dostal na 2000 eur, v Trnavskom a Košickom na 1600 eur a v Prešovskom na 1400 eur mesačne. Z dát portálu tiež vyplynulo, že najviac zarábajú ľudia, ktorí pracujú vo veľkých firmách.

„Polovica tých, ktorí pôsobia v spoločnostiach s vyše 1000 zamestnancami, zarába viac ako 1777 eur, najlepšie platená desatina si mesačne prilepší o 3200 eur a viac. Desať percent zamestnancov a zamestnankýň s najnižším príjmom má v najväčších firmách do 1070 eur,“ priblížila spoločnosť výsledky analýzy. Ako ďalej ukázala, medián platov ľudí pracujúcich v malých firmách s menej ako 10 zamestnancami je 1300 eur. Najmenej zarábajúca desatina má do 860 eur, najlepšie platených 10 % má základný plat vyše 2100 eur.