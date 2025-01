Zmeny v odmeňovaní profesionálnych rodičov: Kto získa viac a prečo?

Vláda chce zlepšiť podmienky pre profesionálnych náhradných rodičov a zvýšiť šance na bezpečný rodinný život aj pre deti so zdravotným postihnutím.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce posilniť profesionálne náhradné rodičovstvo a podporiť rodinné prostredie najmä pre deti so zdravotným postihnutím.

Zavádza sa preto finančná podpora na bezbariérové úpravy domácností, možnosť prestávky pre profesionálnych rodičov na regeneráciu a motivačný príspevok pre tých, ktorí ich počas voľna zastúpia.

Novela okrem iného upravuje zaokrúhľovanie mzdy, príplatky za prax či možnosť súbehu práce náhradného rodiča s materskou alebo otcovskou dovolenkou. Dôležitou zmenou je zrušenie výnimky, ktorá doteraz umožňovala umiestniť niektoré deti do špecializovaných skupín namiesto rodín.

Po novom by mali aj deti do jedného roka so zdravotným znevýhodnením po prepustení z nemocníc putovať priamo do profesionálnych rodín, čím sa skráti inštitucionálna starostlivosť. Ministerstvo verí, že takáto úprava zvýši kvalitu života a bezpečnosť všetkých detí, ktoré inak končia v centrách pre deti a rodiny.