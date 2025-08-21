Euromillions sa oficiálne koná v deviatich európskych krajinách.
Vo Francúzsku v utorok 19. augusta vyhral hráč Euromillions jackpot vo výške 250 miliónov eur. Išlo o historicky najvyššiu výhru v rámci lotérie Euromillions, akú kedy vo Francúzsku niekto získal. Na výhru musel správne tipnúť čísla 24, 31, 34, 41 a 43 a hviezdy 6 a 8, informuje BFMTV.
V piatok 15. augusta bola v hre čiastka 234 miliónov eur, no nikto ju nevyhral, takže suma vzrástla na 250 miliónov eur. Rekord vo Francúzsku predtým držala hráčka z Polynézie, ktorá v októbri 2021 pri svojej prvej účasti vyhrala 220 miliónov eur. Vo svete sa najvyšší jackpot 250 miliónov eur podarilo získať v júni minulého roku hráčovi v Írsku, čím prekonal predchádzajúci rekord 243 miliónov eur, ktorý držal Rakúšan.
Euromillions sa oficiálne koná v deviatich európskych krajinách, a to v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Španielsku, Rakúsku, Belgicku, Írsku, Luxembursku, Portugalsku a Švajčiarsku.
