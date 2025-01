Nové nariadenie by malo obmedziť výrobu jednorazových plastov do roku 2030.

Európska únia má v pláne zakázať jednorazové plastové obaly. Súčasťou nového nariadenia je ich výrazné obmedzenie. Stopku by mali do roku 2030 dostať napríklad porciovaný med, minibalenia kečupov, mini smotany do kávy či mikroténové sáčky.

Podľa štatistík vyprodukuje priemerný obyvateľ Európy do roku 2030 až 209 kilogramov plastového odpadu. Nové nariadenia by mali tento nebezpečný trend rapídne znížiť.

„Hlavným cieľom je znížiť množstvo obalového odpadu do konca roka 2040 o 15 percent. To znamená aj obmedziť objem obalového materiálu. Na prepravu malých predmetov sa nebudú používať dvojité steny, falošné dná a neprimerane veľké obaly,“ informovala pre portál Novinky.cz hovorkyňa ministerstva životného prostredia Veronika Krejčí.

Nové pravidlá z dielne Európskej únie sa nevzťahujú na nemocnice a obsahujú viacero výnimiek.