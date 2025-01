Slovákov potrápi hmla. Viditeľnosť je znížená do 50 až 200 metrov, najhoršia situácia je na severe krajiny

Výstraha prvého stupňa platí od soboty do nedele.

Pre hmlu je znížená viditeľnosť do 50 až 200 metrov takmer na celom území stredného a východného Slovenska, upozorňuje SHMÚ. Výstraha prvého stupňa platí od soboty (18. januára) od 16.00 h do nedele (19. januára) do 9.00 h.

Výstrahy pre okresy: Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Martin, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Detva, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Revúca, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Gelnica, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa.