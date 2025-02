Za jazdu do centra mesta zaplatil vyše trojnásobok.

Írsky turista na Facebooku opísal svoju zlú skúsenosť s bratislavským taxikárom. Paul Mulvey prišiel pred Vianocami na bratislavské letisko a chcel sa s manželkou dostať do hotela Clarion Congress neďaleko Hlavnej vlakovej stanice.

Pri výjazde z terminálu ho privítal čierny Mercedes s nápisom „taxi“ na streche. „Vodič otvoril kufor auta a zistil, že je v ňom veľký vianočný stromček. Potom naskladal kufre na zadné sedadlo vedľa mojej manželky,“ napísal na sociálnej sieti turista.

Cestou si Mulvey všimol, že suma na taxametri neuveriteľne rýchlo rastie, no považoval to za sumu v slovenskej mene. Napokon zaplatil 73 eur, hoci ho recepcia ubezpečila, že cena mala byť do 20 eur. Po príchode do hotela recepční privolali políciu, no tá tvrdila, že je bezmocná a že ide o dobre známy podvod.

ŠPZ podozrivého vozidla mala znieť AA 522 EL a Mulvey ju zverejnil na sociálnej sieti, aby varoval ostatných cestujúcich. Vo svojom príspevku popísal, že vodič jazdil bezohľadne, prekračoval rýchlosť a navodil atmosféru strachu. Mulvey uznáva, že s nevyspytateľným šoférom sa nechcel hádať priamo na mieste.