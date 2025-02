Na Slovensku budú viaceré inštitúcie monitorovať sršňa ázijského.

Odborníci sa už pripravujú na jarný monitoring sršňa ázijského, ktorý je nebezpečný pre včely aj iný hmyz, informuje STVR.

Napriek tomu, že zlikvidovali hniezdo v obci Palárikovo, je možné, že sršňom sa u nás podarilo prezimovať.

Odborníci sa snažia nájsť aj ďalšie prípadné hniezda. Pri monitoringu budú pomáhať ochranári, hasiči, včelári, záhradkári, poľovníci aj školy.

Citát: „Hlavné hlásenie by malo prechádzať cez tú aplikáciu „Zastav sršňa“ alebo cez Štátnu ochranu prírody. Môžu sa obrátiť na nás, my to už potom vyriešime,“ dodal predseda Dobrovoľného hasičského zboru obce Palárikovo.

Širší kontext: Prvý výskyt sršňa ázijského na Slovensku potvrdila ŠOP 30. septembra 2024. Rovnako predstavuje hrozbu pre ovocinárov, vinohradníkov, ale tiež pre ľudí alergických na bodavý hmyz.

Do Európy sa dostal v roku 2004, do juhozápadného Francúzska, pravdepodobne so zásielkou tovaru z juhovýchodnej Ázie. Od tej doby sa spontánne šíri Európou, najmä severovýchodným smerom. Ázijské sršne sa začnú prebúdzať, keď teploty dosiahnu 12 stupňov Celzia.

