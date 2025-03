Citát: „Našou povinnosťou je podporovať matky hrdinov vlasti činmi, nie slovami. Chceme stáť pri týchto silných ženách, zdieľať ich pocity a poskytnúť pomoc v ťažkej chvíli,“ povedali politici z mesta Poljarnyj Zori.

Širší kontext: Tento darček skritizovali viaceré médiá a poukázali na jeho cynizmus, keďže práve ťažké a dlhotrvajúce boje o ukrajinský Bachmut mnohí označovali ako „mlynček na mäso“. Putinova strana Jednotné Rusko preto zverejnila video, na ktorom jedna zo žien ukazuje svoju vďaku a tvrdí, že o mlynček požiadala.

Russian politicians gift meat grinders to mothers of soldiers killed in Ukraine



Local representatives of the United Russia party in the Murmansk region, in Russia’s north-west, have given meat grinders as presents to the mothers of local soldiers who have been killed in the war… pic.twitter.com/ozncT0gxDw