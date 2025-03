VIDEO: Po Matovičovi hádzali v Chorvátsku kamene. Napadol ho vraj „miestny mafián“

Igor Matovič cestoval do Chorvátska na miesto, kde má podľa neho stáť vila Roberta Fica.

Igor Matovič v noci pricestoval do Chorvátska, kde sa snažil videami upozorniť na údajnú vilu Roberta Fica. Premiér však tvrdí, že žiadnu podobnú nehnuteľnosť v dovolenkovej oblasti nevlastní a v prípade, že by vlastnil, nemal by problém to priznať. Matovič priniesol z Chorvátska aj ďalšie videá, v ktorých upozorňoval na luxusné nehnuteľnosti alebo jachty.

Počas živého vysielana z pláže, kde má údajne vilu oligarcha Jozef Brhel, ho napadol muž, ktorého Matovič označil za „miestneho mafiána“. Po Matovičovi a ďalšich členoch jeho tímu hádzal kamene.

Robert Fico dnes reagoval na Igora Matoviča aj oficiálnym stanoviskom, v ktorom útočil na médiá.

Milé protivládne médiá. Ak chcete vyzerať ako idioti a vaším vzorom je Matovič, rád vám na tejto ceste pomôžem. Predsedu hnutia Slovensko nazval idiotom a dodal, že sa cíti byť dostatočne kontrolovaný verejnosťou.

„Na Slovensku niet verejného činiteľa, ktorý by bol z hľadiska súkromného života a majetkových pomerov tak prelustrovaný, ako som ja. O to viac je obludné, ako médiá poctivo pracujú na šírení preukázaného klamstva, že staviam v Chorvátsku nejakú vilu. Nikto nenašiel žiadny pozemok, nikto nenašiel žiadnu rozostavanú stavbu, žiadne záznamy v úradoch. Naviac je tu moje verejné vyhlásenie, že nič nestaviam. Keby som si chcel niečo kúpiť alebo postaviť, tak to poviem, pretože na Slovensku sú tisíce ľudí, ktorí v zahraničí vlastnia nejakú nehnuteľnosť,“ napísal Fico.

