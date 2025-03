Londýnske letisko Heathrow na celý deň prerušuje prevádzku. Dôvodom je rozsiahly požiar v neďalekej rozvodni, v dôsledku ktorého letisko a okolité oblasti zaznamenávajú výrazný výpadok elektrickej energie. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré citovala stanica Sky News.

Požiar, ktorého príčina nie je momentálne známa, sa snaží uhasiť približne 70 hasičov s desiatimi kusmi techniky. V jeho dôsledku je podľa médií viac než 16 000 domácností bez prúdu, ďalších približne 150 ľudí sa muselo preventívne evakuovať.

„V záujme zachovania bezpečnosti našich cestujúcich a kolegov bude letisko Heathrow 21. marca do 23.59 h miestneho času zatvorené,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke najrušnejšieho letiska v Európe.

Očakáva sa, že výrazné prerušenie prevádzky letiska bude aj v najbližších dňoch. Server Sky News sa odvolal aj na portál Flightradar24, podľa ktorého sa bude musieť odkloniť najmenej 120 letov smerujúcich na Heathrow z rôznych smerov.

