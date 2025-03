Slovensko a Maďarsko sú podľa fínskeho prezidenta problémové krajiny.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok odsúdil vyjadrenia fínskeho prezidenta Alexandra Stubba. Ten v rozhovore označil Slovensko a Maďarsko za „trocha problematické“ krajiny vnútri EÚ. Šéf rezortu vnútra by skôr očakával spoločné stanovisko k americkým clám.



Fínsky prezident podľa neho tvrdí, že krajiny, ktoré odmietajú neustále vyzbrojovanie Ukrajiny, ktoré chcú mier a vymykajú sa liberálnym názorom, by mali patriť do skupiny OUT krajín, teda tých, ktoré by mali Európsku úniu opustiť.

„Odmietam a odsudzujem takéto vyjadrenie od ktoréhokoľvek lídra,“ odkazuje Šutaj Eštok s tým, že Európska únia je mierové spoločenstvo, a kritizuje, že americký prezident Donald Trump si bez obáv dovolí uvaliť clá na oslabenú a nejednotnú EÚ.



„To, čo začínam pozorovať, je flexibilnejšia Európa - alebo niečo, čo by sme mohli nazvať EÚ plus a mínus. Pričom plus je Spojené kráľovstvo, Nórsko a Island, a možno to mínus sú také členské štáty ako Maďarsko a Slovensko, ktoré sú v súčasnosti vnútri Európskej únie tak trochu problematické,“ povedal fínsky prezident.