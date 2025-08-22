Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 22. augusta 2025 o 17:28
Čas čítania 0:42

Slovensko plánuje nový typ strednej školy. Priemyselné školy majú reflektovať nové pracovné kvalifikácie

Kategória:
Slovensko
Slovensko plánuje nový typ strednej školy. Priemyselné školy majú reflektovať nové pracovné kvalifikácie
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom a vyššom odbornom štúdiu.

Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy – stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorú v piatok schválila vláda.

Odčlenenie súvisí s osobitným postavením v rámci prípravy budúcej špecializovanej kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných oblastiach na vyšších stupňoch kvalifikácie z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie a automatizácie výroby a služieb. Ďalším dôvodom je podľa rezortu potreba reflektovať na vznik nových kvalifikácií a na úpravu obsahu vzdelávania v dôsledku nástupu umelej inteligencie.

Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky. Dôvodom je, že v rámci nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy, úroveň kvalifikácie a dosiahnutý stupeň vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania. Účinnosť novely ministerstvo navrhuje na 1. január 2026.

Prečítaj si aj tieto články:

20. augusta 2025 o 15:34 Čas čítania 0:53 Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
23. júla 2025 o 16:19 Čas čítania 0:35 Slovensko ti za štúdium doma ponúkne až 4000 eur ročne. Na získanie štipendia má už len pár dní Slovensko ti za štúdium doma ponúkne až 4000 eur ročne. Na získanie štipendia má už len pár dní
15. júla 2025 o 5:45 Čas čítania 0:40 Riaditeľom školy by už nemusel byť pedagóg. Ministerstvo navrhuje zásadnú zmenu Riaditeľom školy by už nemusel byť pedagóg. Ministerstvo navrhuje zásadnú zmenu
škola , uzavretá škola
Zdroj: TASR/František Iván
Súvisiace témy:
Školstvo Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Erika Ďurčová
