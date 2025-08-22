Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom a vyššom odbornom štúdiu.
Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy – stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorú v piatok schválila vláda.
Odčlenenie súvisí s osobitným postavením v rámci prípravy budúcej špecializovanej kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných oblastiach na vyšších stupňoch kvalifikácie z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie a automatizácie výroby a služieb. Ďalším dôvodom je podľa rezortu potreba reflektovať na vznik nových kvalifikácií a na úpravu obsahu vzdelávania v dôsledku nástupu umelej inteligencie.
Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky. Dôvodom je, že v rámci nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy, úroveň kvalifikácie a dosiahnutý stupeň vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania. Účinnosť novely ministerstvo navrhuje na 1. január 2026.
