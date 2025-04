Rakvu prevážajú do mariánskej baziliky.

Po skončení pohrebnej omše na Námestí sv. Petra preniesli rakvu s pápežom Františkom naspäť do rovnomennej baziliky. Rakvu následne umiestnili do papamobilu, ktorý ju vezie do asi šesť kilometrov vzdialenej Baziliky Santa Maria Maggiore, kde pápeža pochovajú.

Pochovanie pápeža do jednoduchého hrobu označeného nápisom Franciscus ('František' v latinčine) bude neverejné. V obľúbenej mariánskej bazilike zosnulej hlavy katolíckej cirkvi je pochovaných sedem ďalších pontifikov. Františka v nej pochovajú ako prvého po viac ako 350 rokoch.

Celú cestu pohrebného sprievodu lemujú davy veriacich. Na bezpečnosť dohliadajú stovky policajtov v uniformách aj v civilnom oblečení.

Počas pohrebného obradu zaznel trikrát veľký potlesk. Prvýkrát počas nesenia pápežovej rakvy na Námestie svätého Petra, druhýkrát počas homílie, keď kardinál Re pripomenul pápežovu solidaritu s migrantmi a jeho výzvy na mier, a tretíkrát pri odnášaní rakvy späť do vatikánskej baziliky.

Prečítaj si aj tieto články: