Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR varuje pred dopadmi na konkurencieschopnosť a náklady.

Clá, ktoré zaviedla administratíva Donalda Trumpa, môžu v najhoršom prípade negatívne ovplyvniť až 10 000 zamestnancov v automobilovom sektore na Slovensku. Tento scenár načrtol výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak po stretnutí s predsedom vlády Robertom Ficom a zástupcami automobilového priemyslu.

Prepiak vysvetlil, že „extrémny dosah by mohol byť v automobilovom priemysle do 10.000 zamestnancov, ktorých by sa to mohlo dotknúť“. Zatiaľ však nevie odhadnúť dopad na zisky a tržby automobiliek na Slovensku. „Nevieme presne posúdiť, ako budú automobilky reagovať na zavedenie alebo zníženie objemu vývozu do USA,“ uviedol.

Tiež upozornil na dôležitosť udržiavania konkurencieschopnosti slovenského automobilového sektora, pričom ako problematické označil vysoké mzdové náklady. Slovensko má podľa jeho slov najvyššie odvodové zaťaženie spomedzi krajín V4.