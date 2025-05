Výsledky prvého kola sú zverejnené.

V prvom kole poľských prezidentských volieb zvíťazil v nedeľu kandidát vládnej Občianskej koalície (KO) a varšavský primátor Rafal Trzaskowski so ziskom 30,8 percenta, ukázal exit poll agentúry IPSOS pre televíziu TVP zverejnený po uzavretí volebných miestností o 21.00 h.

Druhý skončil predseda Inštitútu národnej pamäti Karol Nawrocki, podporovaný opozičným Právom a spravodlivosťou (PiS), s 29,1 percenta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Trzaskowski po oznámení výsledkov vyhlásil, že ide po víťazstvo pre všetkých, na ktorých strana PiS útočila. Avizoval, že ak sa stane prezidentom, zruší „stredoveké protipotratové zákony“, zabezpečí oddelenie štátu a cirkvi a prispeje k zrýchleniu práce súdov. Zdôraznil, že Poľsko potrebuje prezidenta spolupráce, ktorý bude počúvať ľudí, nie im hovoriť, ako majú žiť.

Nawrocki označil voľby za najnespravodlivejšie za posledných 35 rokov a obvinil vládu zo zneužívania štátnych inštitúcií na kampaň. Varoval pred ovládnutím všetkých mocenských pozícií jednou stranou a kritizoval snahu vlády presadiť prijatie eura a migračného paktu. Pripomenul, že nie je členom žiadnej strany a obrátil sa aj na voličov iných politických subjektov. „Je čas na záchranu Poľska,“ odkázal im.

Tretí v exit polle skončil kandidát Slawomir Mentzen, ktorého podporilo 15,4 percenta voličov. Nasledovali Grzegorz Braun so ziskom 6,2 percenta, Adrian Zandberg s 5,2 percenta, Szymon Holownia so 4,8 percenta a Magdalena Biejatová so 4,1 percenta. Ďalší kandidáti skončili pod hranicou dvoch percent hlasov.