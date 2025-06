Vlietajú do bytov cez okná a dvere.

Rím zažíva nečakaný hmyzový nával. V uliciach, bytoch aj komerčných priestoroch sa vo veľkom objavujú obrovské šváby americké (Periplaneta americana), ktoré sa kvôli prvým horúčavám masívne presúvajú z podzemia na povrch. Po celom meste — od štvrte Torpignattara až po Monte Mario a pobrežie pri Fiumicine — kolujú na sociálnych sieťach videá, kde šváby lietajú na balkóny, prebiehajú cez ulice či visia na stenách, uvádza Tovima.com.

Experti vysvetľujú, že práve skorý nástup leta a vyššia vlhkosť vytvorili ideálne podmienky na explóziu tohto druhu hmyzu. Šváb americký zvyčajne žije v podzemí, no keď teploty stúpnu, dokáže „plachtiť“ až do výšky šiestich metrov. Často vlietava do bytov cez otvorené okná či dvere, obzvlášť v noci, keď hľadá potravu a vlhké miesta.

Ľudia z rôznych štvrtí ako Boccea, Aurelio či východný Rím hlásia, že ich domácnosti sa stali cieľom tohto hmyzu. Najčastejšie ich vidia v noci – na strope, v rohoch miestností alebo pobehujúcich po kuchyni. Niektorí hovoria o pocite znechutenia, iní o bezmocnosti. „Je to nechutné,“ napísal jeden z obyvateľov Ríma na Instagrame.