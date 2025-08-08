Britská politička Rushanara Aliová odstúpila po zvýšení nájomného svojho bytu.
- Britská politička Rushanara Aliová, ktorá sa ako členka ministerstva pre bývanie venovala problematike bezdomovcov, odstúpila z funkcie po tom, čo zvýšila nájomné vo svojom londýnskom dome.
- Toto rozhodnutie prišlo po tom, ako denník I-Paper zverejnil, že Aliová dala svojim nájomníkom výpoveď s tým, že nehnuteľnosť chce predať, no potom ju znova prenajala a cenu zdvihla o 700 libier.
Širší kontext: Tento krok vyvolal kritiku od organizácií bojujúcich proti bezdomovectvu aj od opozičných politikov, ktorí Aliovú vyzvali, aby opustila svoje miesto na ministerstve pre bývanie, komunitu a miestnu samosprávu. Pripomínali, že v minulosti často zdôrazňovala potrebu ochrany nájomníkov pred neférovými praktikami prenajímateľov.
V liste premiérovi Keirovi Starmerovi Aliová uviedla, že dodržiavala všetky zákony, ale uvedomuje si, že jej zotrvanie by odvádzalo pozornosť od ambicióznej práce vlády. Starmer sa jej poďakoval za prácu a ocenil jej snahu o zrušenie zastaraného zákona o tuláctve.
Prečítaj si aj tieto články:
30. júla 2025 o 15:07 Čas čítania 13:25 Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor)
29. júla 2025 o 5:47 Čas čítania 5:04 PREHĽAD: Štát poskytuje aj príspevky, ktoré väčšina ľudí nevyužíva. Na tieto dávky majú Slováci nárok, no málokto o nich vie