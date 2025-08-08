Ľudia narodení po roku 1981 budú musieť čeliť nevýhodám, ktoré staršie ročníky nemali.
- Ľudia narodení približne po roku 1981 môžu mať v budúcnosti nižšie dôchodky, pretože od roku 2004 sa doba štúdia na strednej a vysokej škole už nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia. Tento rozdiel môže mať výrazný dopad na výšku dôchodkov pre tieto ročníky.
- Okrem štúdia sa zmenili aj pravidlá pre započítavanie obdobia evidencie na úrade práce. Od roku 2001 sa táto doba započítava len v prípade, že osoba poberala dávky, a od roku 2004 sa už nezapočítava vôbec. To znamená, že ľudia narodení po roku 1981 môžu mať kratšiu dobu poistenia v porovnaní so staršími ročníkmi, vysvetľuje odborník Jozef Mihál.
- Pre ženy je znevýhodnením aj to, že od roku 2004 sa do obdobia poistenia síce započítava doba výchovy detí, no len s nízkym bodovým hodnotením. To môže ovplyvniť ich priemerný mzdový bod, z ktorého sa počíta výška dôchodku. To môže mať za následok zníženie celkovej sumy dôchodku.
Širší kontext: Dôchodkový systém sa menil v rokoch 2001 a 2004, čo ovplyvnilo spôsob, akým sa započítava doba štúdia, evidencie na úrade práce a výchovy detí. Kým staršie ročníky majú tieto obdobia započítané, mladší poistení budú mať kratšie obdobia dôchodkového poistenia. Tieto zmeny môžu v budúcnosti viesť k nižším dôchodkom a väčším rozdielom medzi jednotlivými ročníkmi.
