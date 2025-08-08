Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
redakcia
dnes 8. augusta 2025 o 15:50
Čas čítania 0:50

Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Ľudia narodení po roku 1981 budú musieť čeliť nevýhodám, ktoré staršie ročníky nemali.

  • Ľudia narodení približne po roku 1981 môžu mať v budúcnosti nižšie dôchodky, pretože od roku 2004 sa doba štúdia na strednej a vysokej škole už nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia. Tento rozdiel môže mať výrazný dopad na výšku dôchodkov pre tieto ročníky.
  • Okrem štúdia sa zmenili aj pravidlá pre započítavanie obdobia evidencie na úrade práce. Od roku 2001 sa táto doba započítava len v prípade, že osoba poberala dávky, a od roku 2004 sa už nezapočítava vôbec. To znamená, že ľudia narodení po roku 1981 môžu mať kratšiu dobu poistenia v porovnaní so staršími ročníkmi, vysvetľuje odborník Jozef Mihál.
  • Pre ženy je znevýhodnením aj to, že od roku 2004 sa do obdobia poistenia síce započítava doba výchovy detí, no len s nízkym bodovým hodnotením. To môže ovplyvniť ich priemerný mzdový bod, z ktorého sa počíta výška dôchodku. To môže mať za následok zníženie celkovej sumy dôchodku.

Širší kontext: Dôchodkový systém sa menil v rokoch 2001 a 2004, čo ovplyvnilo spôsob, akým sa započítava doba štúdia, evidencie na úrade práce a výchovy detí. Kým staršie ročníky majú tieto obdobia započítané, mladší poistení budú mať kratšie obdobia dôchodkového poistenia. Tieto zmeny môžu v budúcnosti viesť k nižším dôchodkom a väčším rozdielom medzi jednotlivými ročníkmi.

Prečítaj si aj tieto články: 

8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
7. augusta 2025 o 17:50 Čas čítania 2:49 Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
7. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 8:25 „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor) „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Pxhere.com, TASR/Roman Hanc
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Dôchodky Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Daniel Stehlík
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 19:30
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 3 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
3. 8. 2025 17:22
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Lifestyle news
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? pred 5 minútami
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc pred 30 minútami
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary pred hodinou
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo pred 2 hodinami
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 pred 2 hodinami
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série pred 3 hodinami
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard dnes o 11:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami dnes o 10:16
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas dnes o 10:05
MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch dnes o 09:08
Slovensko Všetko
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
dnes o 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Dávku môžeš poberať až pol roka.
Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
pred 55 minútami
Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
Šoféri ušetria pri tankovaní. Nafta aj benzín budú lacnejšie
pred 2 hodinami
Šoféri ušetria pri tankovaní. Nafta aj benzín budú lacnejšie
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Muž bez vodičáku zrazil v Sobranciach dve deti. Pri nehode musel zasahovať aj vrtuľník
dnes o 11:50
Muž bez vodičáku zrazil v Sobranciach dve deti. Pri nehode musel zasahovať aj vrtuľník
Zákaz rýchlych elektrických kolobežiek, skúška v autoškole na dve časti: Pozri si, čo všetko sa zmení
dnes o 07:56
Zákaz rýchlych elektrických kolobežiek, skúška v autoškole na dve časti: Pozri si, čo všetko sa zmení
Ekonomika Všetko
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
19. 7. 2025 7:31
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
pred 3 dňami
Trump chce na farmaceutiká zaviesť až 250 % clá. Začneme s nižším clom, avšak do roka sa zvýši, tvrdí prezident
13. 7. 2025 14:25
Do peňaženky ti pribudne nový dizajn euromincí. Môže za to vstup novej krajiny, takto budú vyzerať
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
pred 3 hodinami
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
včera o 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
včera o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
pred 2 dňami
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia