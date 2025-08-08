Bieloruský prezident Lukašenko oznámil, že sa v ďalších voľbách už neplánuje uchádzať o znovuzvolenie.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý je vo funkcii od roku 1994 a v marci tohto roku začal svoj siedmy mandát, už neplánuje kandidovať v ďalších voľbách. Tému jeho ďalšej kandidatúry rozoberal v rozhovore pre spravodajský magazín Time, kde povedal: „Nie, teraz neplánujem, už neplánujem.“
Lukašenko očakáva, že jeho nástupca zabezpečí „evolučný vývoj krajiny“. Zároveň popiera, že by jeho najmladší syn Mikalaj (Nikolaj), často spomínaný v tejto súvislosti, mohol byť jeho nástupcom. „Nie, nie je nástupcom. Vedel som, že sa to chceš opýtať. Nie, nie, nie. Opýtaj sa ho – týmto sa ho môžeš silno dotknúť,“ dodal prezident.
Prezident pripustil, že budúcim lídrom môže byť niekto s „trochu inou politikou“. Avšak varuje pred revolučnými zmenami: „Len nech nič hneď neláme. Nech koná ako ja – nech sa opiera o plecia silných a o to, čo už existuje, a pokojne, evolučne rozvíja krajinu.“
