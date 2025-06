Širší kontext: Grécko v posledných rokoch čelí čoraz častejším a ničivejším požiarom, ktoré vedci pripisujú rýchlym klimatickým zmenám. V reakcii na to krajina investovala stovky miliónov eur na pomoc obyvateľom a modernizáciu hasičskej techniky. Tento rok zaznamenali aj rekordný nábor nových hasičov, aby sa pripravili na náročnú sezónu lesných požiarov.

🚨 112 Emergency Alert – Wildfire in Agios Makarios, Chios, Greece.



A forest fire has broken out in the Agios Makarios area on Chios island.



⚠️ Urgent Instructions:



Just in: Residents in the area must evacuate toward Vrontados beach immediately.



Key full details 👇… https://t.co/4ta3Nr6frs pic.twitter.com/CtPjYUYSpi