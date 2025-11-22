Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 22. novembra 2025 o 17:19
Čas čítania 1:09

Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu

Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu
Zdroj: TASR/AP

Podľa súčasného plánu by bola Ukrajina zraniteľná.

Americký mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine je základ, ktorý si bude vyžadovať ďalšiu prácu, uviedli predstavitelia západných štátov v spoločnom vyhlásení po sobotňajšom stretnutí na okraji summitu krajín G20 v juhoafrickom Johannesburgu. Títo lídri trvajú na tom, že hranice Ukrajiny sa nesmú meniť, informujú o tom správy agentúr AFP, DPA a stanice Sky News.

Máme jasný postoj k princípu, že hranice nesmú byť menené silou. Znepokojujú nás tiež navrhované obmedzenia ukrajinských ozbrojených síl, ktoré by nechali Ukrajinu zraniteľnú voči budúcim útokom,“ uviedli predstavitelia. Americký 28-bodový plán podľa nich zahŕňa dôležité prvky, ktoré budú nevyhnutné pre spravodlivý a trvalý mier. „Veríme preto, že tento návrh je základom, ktorý si bude vyžadovať ďalšiu prácu,“ uviedli o návrhu, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina ustúpi časť územia Rusku.

Implementácia prvkov týkajúcich sa EÚ a NATO by si podľa nich vyžadovala súhlas príslušných členov eurobloku a Aliancie. Lídri dodali, že sú pripravení sa zapojiť, aby zabezpečili, že budúci mier bude udržateľný. AFP informuje, že spoločné vyhlásenie podpísali lídri Británie, Fínska, Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, Nórska, Španielska, Talianska, Európskej únie, premiér Kanady a premiérka Japonska.

Predstavitelia týchto krajín sa stretli na okraji summitu skupiny G20 v Johannesburgu, aby diskutovali o americkom pláne podporovanom prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa na summite nezúčastňuje.

Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

Trump dal Ukrajine čas do štvrtka, aby prijala mierový návrh. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo svojom videoposolstve oznámil, že má v úmysle predstaviť „alternatívy“ k tomuto americkému návrhu.

Trump
Trump Zdroj: TASR/AP
