AKTUÁLNE: Šutaj Eštok dal zrušiť dôležitý úrad, ktorý chránil Čurillovcov. Nahradí ho úplne nový

TASR
dnes 22. novembra 2025 o 13:03
Čas čítania 0:23

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Vláda zruší súčasný Úrad pre ochranu oznamovateľov. Rovnakým spôsobom sa zbavili aj vedenia bývalej RTVS.

Vláda zruší Úrad pre ochranu oznamovateľov, na ktorý sa v minulosti obrátili napríklad policajti známi ako Čurillovci. Dohodli sa na tom na mimoriadnom zasadnutí v sobotu.

Vláda zároveň navrhuje zriadiť Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podobným spôsobom sa v minulosti zbavili vedenia bývalej RTVS. 

Ide o návrh z dielne ministerstva vnútra, ktoré vedie Matúš Šutaj Eštok

Ten je v spore s Úradom pre ochranu oznamovateľov. Nedávno dostal pokutu 114-tisíc eur za to, že postavil policajtov okolo Jána Čurillu mimo služby

Títo policajti majú status chránených oznamovateľov, o ktorom rozhoduje tento úrad. 

Súvisiace témy:
Správy z domova
