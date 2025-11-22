AKTUÁLNE: Šutaj Eštok dal zrušiť dôležitý úrad, ktorý chránil Čurillovcov. Nahradí ho úplne nový

Vláda zruší súčasný Úrad pre ochranu oznamovateľov. Rovnakým spôsobom sa zbavili aj vedenia bývalej RTVS.
Vláda zruší Úrad pre ochranu oznamovateľov, na ktorý sa v minulosti obrátili napríklad policajti známi ako Čurillovci. Dohodli sa na tom na mimoriadnom zasadnutí v sobotu.
Vláda zároveň navrhuje zriadiť Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podobným spôsobom sa v minulosti zbavili vedenia bývalej RTVS.
Ide o návrh z dielne ministerstva vnútra, ktoré vedie Matúš Šutaj Eštok.
Ten je v spore s Úradom pre ochranu oznamovateľov. Nedávno dostal pokutu 114-tisíc eur za to, že postavil policajtov okolo Jána Čurillu mimo služby.
Títo policajti majú status chránených oznamovateľov, o ktorom rozhoduje tento úrad.