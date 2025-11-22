Za krátky čas policajti zaznamenali približne 1000 podvodných telefonátov smerujúcich do Nemecka.
Nemecká a slovenská polícia spoločným úsilím rozbili organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa zameriavala na páchanie podvodov s tzv. „šokovými telefonátmi“. Ich cieľom bolo pripraviť o peniaze najmä starších ľudí prostredníctvom finančných platieb.
Policajtom sa podarilo identifikovať miesto činu v Poprade, odkiaľ bolo za krátky čas zaznamenaných približne 1000 podvodných telefonátov smerujúcich do Nemecka.
Počas zásahu bolo zadržaných 8 podozrivých osôb (3 občania Nemecka a 5 Poľska) a zaistené boli kľúčové dôkazy ako notebooky, mobilné telefóny, SIM karty a ďalšie predmety. Vďaka rýchlej akcii sa predišlo uskutočneniu viacerých prevodov peňazí.
Do prípadu sa zapojil aj Europol a polícia včas varovala ohrozené osoby v niekoľkých spolkových krajinách Nemecka. Vyšetrovanie naďalej pokračuje a polícia vyzýva verejnosť, aby bola pri podobných telefonátoch maximálne opatrná a obozretná.