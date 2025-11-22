Žiadosti o zaradenie do výberového konania sa musia podať do určitého dátumu.
Daňový úrad v Bratislave hľadá nových kolegov a kolegyne na voľné pozície. Medzi voľné pozície patria správca a exekútor.
Ponúkajú základný plat od 1233, resp. 1333 eur a príplatky podľa skúsenosti až takmer 600 eur.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí vyplniť každý uchádzač. Termín na podanie žiadostí je 23. a 30. 11. 2025, informuje Finančná správa.
