Potravinoví inšpektori odhalili na Letisku Václava Havla v Prahe rastúci počet zásielok s nebezpečnými škodcami. Najčastejšie ich nachádzajú v balíkoch s ovocím a zeleninou z juhovýchodnej Ázie, informujú tvnoviny.sk.

V niektorých prípadoch ide o larvy hmyzu, ktorý sa v dospelosti podobá na muchy. Odborníci varujú, že ak by sa tieto druhy rozšírili do voľnej prírody, mohli by vážne ohroziť úrodu. Podľa nich dokážu zničiť až 80 percent poľnohospodárskej produkcie.

„Najčerstvejší záchyt vrtivky máme na bazalke z Thajska. Mali sme záchyt na mangu, to bol druh vrtivky, ktorá patrí medzi 20 najnebezpečnejších škodcov,“ uviedla rastlinno-lekárska inšpektorka Markéta Macháčová.

Zásielky z exotiky

Larvy sa pravidelne objavujú v zásielkach z Thajska, Indie či Číny. Tento rok inšpektori zachytili už 20 napadnutých balíkov. Zásielky s výskytom škodcov nekončia v obehu a úrady ich posielajú do spaľovne.

„Rozšírenie by viedlo k tomu, že by vznikli neočakávané škody na produkcii zeleniny a ovocia. Ide o nepôvodné organizmy, takže tu nemajú prirodzených nepriateľov a prípravky na rastliny, ktoré sa bežne používajú proti našim škodcom, na nich nepôsobia,“ uviedol Michal Hnízdil, riaditeľ Sekcie osív, sadenia a zdravia rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

Podľa odborníkov sa niektoré druhy vrtiviek v súčasnosti vyskytujú už v desiatkach krajín. V mnohých z nich sa ich výskyt darí len ťažko kontrolovať.

