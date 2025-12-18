Peniaze chcú využiť na pomoc iným.
Manželský pár z Walesu zažil neuveriteľné šťastie, v lotérii vyhral miliónovú sumu už druhýkrát za sedem rokov. Richard Davies (49) a Faye Stevenson-Davies (43) sa prvýkrát stali milionármi v roku 2018 v hre EuroMillions Millionaire Maker. Koncom novembra sa im to podarilo vyhrať opäť, tentoraz v lotérii Lotto, informuje BBC.
Podľa odborníkov je pravdepodobnosť takejto výhry takmer nulová. Ich druhý úspech vznikol navyše nezvyčajne – vďaka automatickým postupom do ďalších žrebovaní, ktoré sa im zopakovali štyrikrát po sebe, až napokon viedli k výhre.
A UK couple has beaten what lottery experts call insurmountable odds by winning a £1 million (US$1,342,420) prize in the National Lottery for the second time. pic.twitter.com/D1kbIG1XpR— Lottery Post (@LotteryPost) December 17, 2025
Manželia tvrdia, že si uvedomujú, aké výnimočné šťastie ich postretlo. Peniaze však chcú opäť využiť na pomoc iným. Obaja sa dlhodobo venujú charite, Richard pomáha v útulku pre ľudí bez domova a Faye pracuje v komunitnej kuchyni a poskytuje podporu v oblasti duševného zdravia.
Už po prvej výhre pomáhali rodine, priateľom aj miestnym organizáciám, v čom plánujú pokračovať aj teraz.