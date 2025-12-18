Kategórie
Natália Mišániová
dnes 18. decembra 2025 o 16:16
Čas čítania 0:48

Takmer nemožné sa stalo skutočnosťou: Manželia z Walesu vyhrali druhýkrát veľký balík peňazí

Takmer nemožné sa stalo skutočnosťou: Manželia z Walesu vyhrali druhýkrát veľký balík peňazí
Zdroj: pickpik.com

Peniaze chcú využiť na pomoc iným.

Manželský pár z Walesu zažil neuveriteľné šťastie, v lotérii vyhral miliónovú sumu už druhýkrát za sedem rokov. Richard Davies (49) a Faye Stevenson-Davies (43) sa prvýkrát stali milionármi v roku 2018 v hre EuroMillions Millionaire Maker. Koncom novembra sa im to podarilo vyhrať opäť, tentoraz v lotérii Lotto, informuje BBC.

Podľa odborníkov je pravdepodobnosť takejto výhry takmer nulová. Ich druhý úspech vznikol navyše nezvyčajne – vďaka automatickým postupom do ďalších žrebovaní, ktoré sa im zopakovali štyrikrát po sebe, až napokon viedli k výhre.

Manželia tvrdia, že si uvedomujú, aké výnimočné šťastie ich postretlo. Peniaze však chcú opäť využiť na pomoc iným. Obaja sa dlhodobo venujú charite, Richard pomáha v útulku pre ľudí bez domova a Faye pracuje v komunitnej kuchyni a poskytuje podporu v oblasti duševného zdravia.

Už po prvej výhre pomáhali rodine, priateľom aj miestnym organizáciám, v čom plánujú pokračovať aj teraz.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
loteria
Zdroj: x.com/@LotteryPost
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
