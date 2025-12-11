Kategórie
Natália Mišániová
dnes 11. decembra 2025 o 14:03
Čas čítania 1:02

Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu

Šokujúci prípad z Ruska: Muž stiahol z kože manželku, namiesto väzenia ho poslali na Ukrajinu
Zdroj: TASR

Namiesto očakávaného trestu podpísal kontrakt s armádou a odcestoval na front, čo mu dočasne zabezpečilo slobodu.

V ruskom meste Brezovsk na Urale došlo 17. októbra k šokujúcej vražde, ktorá prekvapila aj skúsených vyšetrovateľov. Podľa tamojších médií 56-ročný Rafis Chuzin po prudkej hádke brutálne usmrtil svoju 49-ročnú manželku Oľgu a neskôr ju stiahol z kože.

Konflikt vznikol kvôli banálnej záležitosti. Dvojica sa nevedela dohodnúť na tom, kto má uvariť kuraciu polievku. Muž po útoku nožom ukrýval telo manželky niekoľko dní v skleníku a neskôr sa ho pokúšal zakopať na pozemku, informoval o tom web The Moscow Times

Priateľky obete sa nevedeli s Oľgou skontaktovať a nadobudli podozrenie, že sa jej mohlo niečo stať. Keď pohrozili privolaním polície, Chuzin sa nakoniec rozhodol sám prihlásiť a priznať. Pri obhliadke miesta činu policajti narazili na scény, ktoré označili za jedny z najbrutálnejších, aké počas kariéry videli.

Páchateľ unikol trestu kvôli armáde

Hoci mu za vraždu hrozilo až 15 rokov väzenia, trestu sa vyhol. Využil možnosť vstúpiť do armády a podpísať kontrakt s ruským ministerstvom obrany, čo mu dočasne zastavilo trestné stíhanie.

Podľa informácií z jeho okolia ho pridelili do Doneckej oblasti, kde má prejsť výcvikom a následne byť nasadený na front. Podľa brata nemal žiadne bojové skúsenosti, no armádu si zvolil ako únik pred väzením. Ak vojnu prežije a službu dokončí, môže sa do Ruska vrátiť ako slobodný človek, informoval portál Mirror

Súvisiace témy:
Krimi Správy zo sveta
