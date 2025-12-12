Bratislavské letisko potvrdilo, že od 1. júna 2025 prešla prevádzka salónika pod britskú firmu Menzies Aviation.
Majitelia kreditných kariet Mastercard, ktorí doteraz využívali bezplatné vstupy do letiskových salónikov v Bratislave, Prahe či vo Viedni, sa musia pripraviť na veľkú zmenu. Kartová spoločnosť oznámila, že postupne ukončí dlhoročnú spoluprácu so salónikmi, a podrobnosti o nových podmienkach zatiaľ odmieta spresniť, píšu Aktuality.
Prevádzka salónika prešla pod novú firmu
Končí sa tak éra, počas ktorej mali mnohí cestujúci luxus v podobe bezplatného občerstvenia a pohodlia pred odletom. Podľa oficiálneho stanoviska môžu držitelia vybraných kariet Mastercard využívať bratislavský salónik Pearl Lounge už len do 31. decembra 2025, keď vyprší zmluva medzi letiskom a spoločnosťou.
Bratislavské letisko potvrdilo, že od 1. júna 2025 prešla prevádzka salónika pod britskú firmu Menzies Aviation. Tá bude rozhodovať o tom, s ktorými partnermi bude spolupracovať a či bude ponúkať zvýhodnené vstupy. Nie je preto vylúčené, že niektoré programy ako Priority Pass, LoungeKey či Dragon Pass zostanú zvýhodnené aj naďalej, no Mastercard medzi nimi zrejme nebude.
Podľa letiska môžu držitelia týchto programov salónik využívať už teraz, kým klienti Mastercard len do konca roka 2025. Potom sa dlhoročná výhoda definitívne skončí.