Natália Mišániová
dnes 12. decembra 2025 o 6:31
Čas čítania 0:42

Mastercard ruší obľúbený benefit. Bezplatné salóniky budú pre väčšinu cestujúcich minulosťou

Mastercard ruší obľúbený benefit. Bezplatné salóniky budú pre väčšinu cestujúcich minulosťou
Zdroj: TASR/AP/Mark Lennihan

Bratislavské letisko potvrdilo, že od 1. júna 2025 prešla prevádzka salónika pod britskú firmu Menzies Aviation.

Majitelia kreditných kariet Mastercard, ktorí doteraz využívali bezplatné vstupy do letiskových salónikov v Bratislave, Prahe či vo Viedni, sa musia pripraviť na veľkú zmenu. Kartová spoločnosť oznámila, že postupne ukončí dlhoročnú spoluprácu so salónikmi, a podrobnosti o nových podmienkach zatiaľ odmieta spresniť, píšu Aktuality

Prevádzka salónika prešla pod novú firmu

Končí sa tak éra, počas ktorej mali mnohí cestujúci luxus v podobe bezplatného občerstvenia a pohodlia pred odletom. Podľa oficiálneho stanoviska môžu držitelia vybraných kariet Mastercard využívať bratislavský salónik Pearl Lounge už len do 31. decembra 2025, keď vyprší zmluva medzi letiskom a spoločnosťou.

Bratislavské letisko potvrdilo, že od 1. júna 2025 prešla prevádzka salónika pod britskú firmu Menzies Aviation. Tá bude rozhodovať o tom, s ktorými partnermi bude spolupracovať a či bude ponúkať zvýhodnené vstupy. Nie je preto vylúčené, že niektoré programy ako Priority Pass, LoungeKey či Dragon Pass zostanú zvýhodnené aj naďalej, no Mastercard medzi nimi zrejme nebude.

Podľa letiska môžu držitelia týchto programov salónik využívať už teraz, kým klienti Mastercard len do konca roka 2025. Potom sa dlhoročná výhoda definitívne skončí.

10. decembra 2025 o 15:58 Čas čítania 0:50 Rušňovodiči odmietajú kamery v kabínach: Ministrovi dopravy napísali list a spúšťajú petíciu Rušňovodiči odmietajú kamery v kabínach: Ministrovi dopravy napísali list a spúšťajú petíciu
11. decembra 2025 o 6:31 Čas čítania 0:14 Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
11. decembra 2025 o 5:44 Čas čítania 0:31 TABUĽKA: Toto sú najväčší daňoví dlžníci na Slovensku. Dlhujú stovky miliónov eur TABUĽKA: Toto sú najväčší daňoví dlžníci na Slovensku. Dlhujú stovky miliónov eur
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Zdroj: Google Mapy
