TASR
dnes 5. decembra 2025 o 6:31
Čas čítania 0:24

Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie

Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
Zdroj: TASR/AP

Uvedený výrobok dodali do skladov a predajní Sinsay vo viacerých štátoch vrátane Slovenska.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nebezpečný výrobok, tentoraz sklenený pohár zdobený kvetmi, hubami a listami z Číny. Dôvodom je migrácia olova a kadmia. 

O nevyhovujúcom výrobku dostal ÚVZ SR oznámenie cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF z Poľska. „Poľský dovozca dodal uvedený výrobok do skladov a predajní Sinsay vo viacerých štátoch vrátane SR,“ uviedol Eliáš.

ÚVZ SR preto v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku. Spotrebiteľom zároveň odporúča, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

pohar, sinsay
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
