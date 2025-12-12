Odborníci upozorňujú, že výraznú časť spotreby dokáže ovplyvniť samotný štýl jazdy.
Majitelia áut sa pri rastúcich cenách palív snažia šetriť rôznymi spôsobmi, obmedzujú jazdy, hľadajú lacnejšie čerpacie stanice či tankujú v zahraničí. Podľa finančného experta Camerona Smitha však existuje jednoduchá metóda, ktorá môže znížiť spotrebu až o štvrtinu, a to jazdiť pomalšie, informuje Auto Świat.
Ako vysvetľuje, vyššia rýchlosť výrazne zvyšuje odpor vzduchu, a tým aj spotrebu paliva či energie pri elektromobiloch. Výskumy podľa neho ukazujú, že znížením rýchlosti zo 130 na 110 km/h sa dá spotreba znížiť o približne 25 %. Podobné odporúčania dávajú aj mechanici – nad 120 km/h začína spotreba prudko rásť.
Úsporu paliva však neovplyvňuje len rýchlosť. Dôležitá je aj plynulá jazda bez prudkého brzdenia a zrýchľovania, správne nahustenie pneumatík a nepreťažovanie vozidla zbytočným nákladom.
K nižšej spotrebe prispieva aj šetrné používanie klimatizácie a navigácia, ktorá pomáha vyhnúť sa zápcham a zvoliť úspornejšiu trasu.