Zákon o odstránení diskriminácie rodičov, najmä matiek, ktoré sa starali o dieťa na materskej dovolenke, a preto majú nižšie dôchodky, predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Zákon by mohol byť účinný od januára 2026. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Toto naše opatrenie sa týka všetkých matiek, ktoré sú už v súčasnosti v dôchodkovom veku, teda na dôchodku, ale aj tých matiek, ktoré ešte len do dôchodku pôjdu, teda tento zákon bude platiť aj smerom do budúcna,“ uviedol Tomáš s tým, že v praxi to bude vyzerať tak, že sa vezmú príjmy pred materskou dovolenkou a po nej, následne sa spriemerujú a z tohto vymeriavacieho základu bude následne štát akceptovať aj odvody, ktoré pôjdu na dôchodky. V období starostlivosti o dieťa sa nebudú odvádzať odvody do druhého piliera.
Prepočítavať bude milión dôchodkov
Sociálna poisťovňa bude prepočítavať starobné, predčasné a invalidné dôchodky, pričom približne pôjde o milión dôchodkov. Sociálna poisťovňa má na prepočítanie dôchodkov päť rokov. Táto zmena pozitívne ovplyvní až 440 000 seniorov, uviedol minister práce. Dôchodky tak budú prepočítané spätne k účinnosti zákona a seniori by mohli dostať celý doplatok k 1. januáru 2026.
V prípade, že matka poberala priemernú mzdu a vychovala dve deti, dôchodok sa jej podľa Tomáša zvýši o 300 eur ročne. Matke, ktorá zarábala 1,5-násobok priemernej mzdy a vychovala tri deti, stúpne dôchodok o 600 eur ročne. Ak rodič začne pracovať popri materskej alebo rodičovskej dovolenke, štát mu aj naďalej bude počítať odvody z výhodného základu (60 % priemernej mzdy). Práca mu túto výhodu neukončí.
Zmeny pre opatrovateľov
Zmena sa má dotknúť aj tých, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. „V takomto prípade bude štát započítavať to obdobie starostlivosti o dieťa a akceptovanie odvodov po spriemerovaní tých príjmov až do veku 18 rokov dieťaťa, teda až do dospelosti,“ vysvetlil Tomáš.
Okrem toho má zákon upraviť aj podmienky pre opatrovateľov a osobných asistentov, ktorým sa doteraz zarátavali odvody z 50 % priemernej mzdy. Po novom by to mohlo byť zo 60 % priemernej mzdy, pričom ich prípadný príjem popri opatrovaní nebude mať negatívny vplyv na výšku dôchodku.
