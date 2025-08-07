Ak chceš, aby ti banka schválila hypotéku, začni sa pripravovať minimálne rok vopred.
Ak sa chce človek úspešne dostať k hypotéke, príprava by mala začať oveľa skôr než si reálne podá žiadosť. Podľa odborníka je ideálne začať riešiť otázku úveru aj rok dopredu. „Mal by sa porozprávať s odborníkom na danú problematiku o niečo skôr, než chce žiadať o hypotéku. Pokojne aj o rok predtým,“ hovorí pre Refresher odborník Martin Babocky z Babocky Investment.
Úplným základom je zhrnúť si svoje príjmy a výdavky a zistiť, či bude mať človek reálne priestor na pravidelné splácanie úveru. Pomôže to nielen pri plánovaní výšky hypotéky, ale aj pri samotnom posudzovaní bankou.
Rovnako dôležité je dať si do poriadku úverový register. „Určite je nutné mať v poriadku úverový register – uhradiť prípadné omeškané splátky a vyčistiť negatívne záznamy,“ vysvetľuje odborník. Banka totiž vníma záznamy v registri ako signál nespoľahlivosti, bez ohľadu na to, či išlo o veľký úver alebo len pár desiatok eur.
Klient by mal mať stabilný príjem, najlepšie z trvalého pracovného pomeru. „Ideálne mať trvalý pracovný pomer trvajúci aspoň 3, ideálne 6 a viac mesiacov,“ odporúča. Zmluvy na dobu určitú alebo krátka pracovná história môžu pôsobiť rizikovo.
Problém sú hazardné hry
Banky tiež sledujú detaily vo výpise z účtu. Problémom môže byť napríklad aktivita v oblasti hazardu. „Nevenovať sa činnostiam, ktoré banka v rámci výpisu z účtu vníma ako rizikové – gembling a podobne,“ zdôrazňuje odborník.
Ak o hypotéku žiada podnikateľ, príprava je ešte dôležitejšia. Musí mať všetko v poriadku po administratívnej aj daňovej stránke. „V prípade podnikateľov mať riadne podané daňové priznanie, zaplatené zdravotné a sociálne odvody, zaplatené dane a nepodnikať so stratou v daňovom priznaní.“
Dobre pripravený klient má väčšiu šancu na úspešné schválenie úveru a zároveň si môže vyjednať lepšie podmienky. Ako dodáva odborník, „klient neurobí chyby,“ ak sa pripraví vopred.
Prečítaj si aj tieto články: