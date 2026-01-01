GALÉRIA: Pozri sa, ako vyzerali oslavy nového roka po celom svete

Prvými ľuďmi na svete, ktorí privítali nový rok boli obyvatelia atolu Kiritimati.
Svet vítal príchod nového roka 2026. Prvými ľuďmi na svete, ktorí privítali nový rok boli obyvatelia atolu Kiritimati. Štát Kiribati v Tichom oceáne sa nachádza južne od Havaja a severovýchodne od Austrálie.
Neskôr sa k nim postupne pridali Austrália, krajiny Ázie, Európy a Ameriky. Najväčší ohňostroj v Európe bol podľa televízie Sky News v Londýne - za 12 minút a za zvukov zvonu Big Ben explodovalo nad hlavami približne 100-tisíc ľudí zhromaždených v centre britskej metropoly v okolí vyhliadkového kolesa London Eye 12-tisíc kusov pyrotechniky.
Najväčšia silvestrovská párty v Nemecku sa tradične konala pri Brandenburskej bráne v Berlíne, na ktorú bolo k dispozícii 25-tisíc lístkov. Ďalšie masové podujatia sa konali v prístave v Hamburgu a v centre Mníchova.
Vo Francúzsku oslávili státisíce ľudí vrátane množstva turistov príchod nového roka na slávnej parížskej ulici Champs-Élysées, ktorú uzavreli pre dopravu. Veľkolepá svetelná šou osvetlila Víťazný oblúk a o polnoci nasledoval ohňostroj. V Česku bolo stredobodom osláv príchodu roku 2026 tradične centrum Prahy.