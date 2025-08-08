Rybelsus má nové zloženie. Pacienti si musia dať pozor na správnu dávku.
- Liek Rybelsus s účinnou látkou semaglutid, určený na liečbu diabetu 2. typu, prichádza na trh v novom zložení, informuje ŠÚKL.
- Zmena prináša vyššiu biologickú dostupnosť, teda väčší podiel účinnej látky sa dostane do krvného obehu. Na dosiahnutie rovnakého účinku preto stačí nižšia dávka.
- Nové zloženie je rovnako účinné a bezpečné ako pôvodné zloženie a užíva sa rovnakým spôsobom.
Širší kontext: Počas prechodného obdobia budú v lekárňach dostupné tablety s pôvodným aj novým zložením. Táto situácia zvyšuje riziko nesprávneho dávkovania, ktoré môže viesť k predávkovaniu a k častejším tráviacim ťažkostiam. Výrobca preto upravil veľkosť a tvar tabliet aj balenie. Nové tablety sú menšie, majú okrúhly tvar, a balenia aj blistre sú menšie, pričom blistre sú na oboch stranách striebornej farby.
