Barbora Fábryová
dnes 8. augusta 2025 o 17:50
Čas čítania 0:30

Liek na cukrovku mení zloženie. Pacienti si musia dať pozor na predávkovanie

Kategória:
Slovensko
Liek na cukrovku mení zloženie. Pacienti si musia dať pozor na predávkovanie
Zdroj: Wikipedia/User:Ciell

Rybelsus má nové zloženie. Pacienti si musia dať pozor na správnu dávku.

  • Liek Rybelsus s účinnou látkou semaglutid, určený na liečbu diabetu 2. typu, prichádza na trh v novom zložení, informuje ŠÚKL.
  • Zmena prináša vyššiu biologickú dostupnosť, teda väčší podiel účinnej látky sa dostane do krvného obehu. Na dosiahnutie rovnakého účinku preto stačí nižšia dávka.
  • Nové zloženie je rovnako účinné a bezpečné ako pôvodné zloženie a užíva sa rovnakým spôsobom.

Širší kontext: Počas prechodného obdobia budú v lekárňach dostupné tablety s pôvodným aj novým zložením. Táto situácia zvyšuje riziko nesprávneho dávkovania, ktoré môže viesť k predávkovaniu a k častejším tráviacim ťažkostiam. Výrobca preto upravil veľkosť a tvar tabliet aj balenie. Nové tablety sú menšie, majú okrúhly tvar, a balenia aj blistre sú menšie, pričom blistre sú na oboch stranách striebornej farby.

lekáreň
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Lieky Správy z domova
Náhľadový obrázok: Wikipedia/User:Ciell
