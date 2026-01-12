Dnes dorazí ďalšia várka sneženia, neskôr sa pridajú mrznúce zrážky.
Dnes okolo 20.00 hodiny večer začne na západe Slovenska snežiť. Do polnoci sa sneženie rozšíri na celé západné a stredné Slovensko. Na západe môže počas noci a ranných hodín napadnúť od 5 do 10 cm snehu, informuje iMeteo.sk.
Nad krajný západ dorazí v utorok skoro ráno teplejší vzduch, no prízemné mrazy okolo -3 °C spôsobia, že sa sneženie zmení na mrznúci dážď, pričom cesty a chodníky budú zamrznuté, čo môže spôsobiť dopravné komplikácie.
SHMÚ vydal na utorok 12. januára výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou pre tieto okresy: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Galanta, Nové Zámky, Komárno. Výstrahy sú platné od nočných hodín do 13.00 hodiny.