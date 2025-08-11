Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Radoslava Horňáková
dnes 11. augusta 2025 o 12:21
Čas čítania 0:36

Slovensko čaká vlna horúčav. Teploty sa vyšplhajú až na 37 °C, SHMÚ vydal výstrahy

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovensko čaká vlna horúčav. Teploty sa vyšplhajú až na 37 °C, SHMÚ vydal výstrahy
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Slovensko zasiahne vlna horúčav s dennými teplotami presahujúcimi 30 °C.

Slovensko sa pripravuje na mimoriadne horúci týždeň. Podľa grafickej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) nás čaká niekoľko dní s teplotami výrazne nad 30 °C.

Už od pondelka 11. augusta sa teploty vyšplhajú na 31 °C a na utorok je predpovedaných 32 °C. Najteplejšie dni však ešte len prídu. Od stredy do soboty môžeme očakávať maximálne denné teploty 34 °C až 37 °C. Tri dni v rade bude teplota dosahovať alebo prekračovať 30 °C. Maximálne teploty v nedeľu mierne klesnú na 34 °C.

shmu
Zdroj: SHMÚ

Zároveň sa zvyšuje aj riziko nebezpečných javov, na čo poukazujú aj meteorologické výstrahy SHMÚ. Na stredajšie popoludnie je pre južnú časť Slovenska vydaná výstraha 1. stupňa pred horúčavami. Týka sa to prevažne Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

Dobrou správou je, že sa nemusíme obávať zrážok. Až do soboty je pravdepodobnosť dažďa takmer nulová. Úľava od horúčav príde možno až v nedeľu, keď meteorológovia predpovedajú 45 % pravdepodobnosť zrážok.

10. augusta 2025 o 11:28 Čas čítania 0:40 Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
7. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 8:25 „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor) „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Kanada, horúčavy, teplo, počasie
Zdroj: TASR/AP
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Horúčavy Správy počasie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
dnes o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
7. 8. 2025 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 3 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
7. 8. 2025 7:00
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
včera o 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
včera o 08:44
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu silné búrky. Výstrahy platia aj pred horúčavami
pred 2 dňami
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
dnes o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
7. 8. 2025 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 3 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
pred 3 dňami
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
5. 8. 2025 18:35
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
pred 3 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“ pred 39 minútami
VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy pred hodinou
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku pred 3 hodinami
Sharon Osbourne prezradila srdcervúcu vetu, ktorú Ozzy povedal po svojom rozlúčkovom koncerte v Birminghame pred 3 hodinami
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka dnes o 09:48
Na basketbalistky v USA hádžu dildá: Bizarné incidenty vyvolali pohoršenie, padli už dve obvinenia dnes o 09:04
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu dnes o 08:27
Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur včera o 15:48
VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami včera o 14:53
Slovensko Všetko
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
dnes o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Magazín Forbes zverejnil zoznam najlepších lekárov na Slovensku.
AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
pred hodinou
AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
Zomrel obľúbený lekár Karol Mika: Ordinoval neuveriteľných 72 rokov
pred 2 hodinami
Zomrel obľúbený lekár Karol Mika: Ordinoval neuveriteľných 72 rokov
Pacient v nemocnici vo Vranove úmyselne zapálil lôžko. Skončil s popáleninami hornej aj dolnej končatiny
pred 43 minútami
Pacient v nemocnici vo Vranove úmyselne zapálil lôžko. Skončil s popáleninami hornej aj dolnej končatiny
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
dnes o 06:49
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Poslal jednu SMS a teraz môže ísť na niekoľkoročnú dovolenku. V JOKER-i vyhral cez 115-tisíc eur
dnes o 09:46
Poslal jednu SMS a teraz môže ísť na niekoľkoročnú dovolenku. V JOKER-i vyhral cez 115-tisíc eur
Zahraničie Všetko
Rusi ponúkajú na webe profily unesených ukrajinských detí. Záujemcovia si ich môžu vybrať podľa vzhľadu či povahy
včera o 16:27
Rusi ponúkajú na webe profily unesených ukrajinských detí. Záujemcovia si ich môžu vybrať podľa vzhľadu či povahy
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Vodič autobusu zo Slovenska zrazil v Rakúsku chlapca. Na mieste zasahoval vrtuľník
dnes o 07:31
Severské a pobaltské štáty stoja za Ukrajinou. Zverejnili ich podmienky na rokovania Trumpa s Putinom
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
pred 2 dňami
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
včera o 07:25
Rast platov v Európe zrýchľuje, Slovensko má najpomalší rast miezd v roku 2025
4. 8. 2025 6:30
Predčasný starobný dôchodok: Kto má nárok a aké podmienky treba splniť na jeho priznanie?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
pred 3 dňami
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
pred 4 dňami
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
7. 8. 2025 6:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
6. 8. 2025 5:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia