Slovensko zasiahne vlna horúčav s dennými teplotami presahujúcimi 30 °C.
Slovensko sa pripravuje na mimoriadne horúci týždeň. Podľa grafickej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) nás čaká niekoľko dní s teplotami výrazne nad 30 °C.
Už od pondelka 11. augusta sa teploty vyšplhajú na 31 °C a na utorok je predpovedaných 32 °C. Najteplejšie dni však ešte len prídu. Od stredy do soboty môžeme očakávať maximálne denné teploty 34 °C až 37 °C. Tri dni v rade bude teplota dosahovať alebo prekračovať 30 °C. Maximálne teploty v nedeľu mierne klesnú na 34 °C.
Zároveň sa zvyšuje aj riziko nebezpečných javov, na čo poukazujú aj meteorologické výstrahy SHMÚ. Na stredajšie popoludnie je pre južnú časť Slovenska vydaná výstraha 1. stupňa pred horúčavami. Týka sa to prevažne Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.
Dobrou správou je, že sa nemusíme obávať zrážok. Až do soboty je pravdepodobnosť dažďa takmer nulová. Úľava od horúčav príde možno až v nedeľu, keď meteorológovia predpovedajú 45 % pravdepodobnosť zrážok.