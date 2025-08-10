Biely dom zvažuje pozvanie Zelenského na schôdzku Trumpa s Putinom na Aljaške.
- Biely dom zvažuje, že na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške 15. augusta pozve aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
- Informovala o tom v noci na nedeľu americká televízia NBC News s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní.
- Všetky zdroje však upozornili, že Zelenského účasť nie je istá, hoci podľa vysokopostaveného predstaviteľa je „určite“ možná.
Citát: „Prezident USA je otvorený trojstrannej schôdzke s oboma lídrami. Teraz sa však Biely dom sústreďuje na plánovanie dvojstrannej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal spomínaný predstaviteľ Bieleho domu.
Širší kontext: Ukrajinská vláda na žiadosť o vyjadrenie nereagovala. NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje pripomína, že ak by aj Zelenskyj pricestoval na rokovania na Aljašku, nie je jasné, či by sa napokon nachádzal v jednej miestnosti s Putinom.
