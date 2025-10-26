Hovorca Dmitrij Peskov zároveň uviedol, že o termíne stretnutia medzi lídrami zatiaľ nepadlo rozhodnutie a nové americké sankcie komplikujú obnovenie vzťahov.
Ruský prezident Vladimir Putin oceňuje úprimnú snahu prezidenta USA Donalda Trumpa vyriešiť konflikt na Ukrajine, ale nedá sa to dosiahnuť „zo dňa na deň“. V nedeľu to v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Ako možno viete, úprimná snaha prezidenta Trumpa vyriešiť všetky konflikty, vrátane toho týkajúceho sa Ukrajiny, vyvoláva len pozitívne pocity a Putin o tom opakovane hovoril,“ povedal Peskov. „Niekedy je však takáto nadmerná rýchlosť v ostrom kontraste s realitou, pretože konflikt ako ten na Ukrajine má zložité základné príčiny a je tak komplexný, že ho nie je možné vyriešiť zo dňa na deň,“ vysvetlil.
Podľa hovorcu je tiež nesprávne hovoriť o zrušení avizovaného stretnutia medzi Trumpom a Putinom. Peskov tvrdí, že o termíne stretnutia sa zatiaľ nerozhodlo. Trump v sobotu vyhlásil, že nenaplánuje žiadne rozhovory s Putinom dovtedy, kým nebude jasné, že šéf Kremľa to myslí vážne s uzavretím dohody o ukončení vojny na Ukrajine.
Peskov sa tiež vyjadril k novým sankciám, ktoré v stredu Spojené štáty uvalili na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Tento krok zo strany Washingtonu podľa neho komplikuje obnovenie vzťahov medzi oboma krajinami.